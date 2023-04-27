https://news.day.az/hitech/1559441.html В NASA рассказали, когда МКС сойдет с орбиты
В NASA рассказали, когда МКС сойдет с орбиты
Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030-2031 годах, сообщил на слушаниях в конгрессе США глава NASA Билл Нельсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030-2031 годах", - сказал он.
Нельсон напомнил, что после завершения деятельности МКС на околоземной орбите будут работать частные коммерческие станции.
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