Какими будут новые Apple Watch Ultra

Новая версия Apple Watch Ultra с дисплеем типа microLED выйдет не раньше 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные инсайдера и генерального директора компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга.

По данным Янга, изначально Apple планировала выпустить новую версию флагманских часов с улучшенным экраном в 2024 году, однако, согласно новым вводным, окно релиза сместилось на 2025 год. Янг склоняется к тому, что Apple Watch Ultra 2 будут представлены именно во второй половине 2025 года.

MacRumors отмечает, что о разработке часов с экраном типа microLED в начале 2023 года говорил и другой надежный источник - журналист Марк Гурман. По данным Гурмана, Apple должна представить новые Watch Ultra в конце 2024 года.

Журналисты издания MacRumors также добавили, что новые Watch Ultra станут первым устройством Apple с экраном microLED. После часов Apple намерена использовать матрицы нового поколения и в других устройствах: iPhone, iPad и не только.