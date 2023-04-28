Представлена новая версия пуленепробиваемой ткани для бронежилетов и защиты космических станций

Среди новинок, представленных на конкурсе "Лучший рейнджер армии США", большой интерес вызвала новая версия инновационной пуленепробиваемой ткани Kevlar EXO компании DuPont , которую ее разработчики считают одним из самых больших достижений за последние полвека,передает Day.Az со ссылкой на Техкульт.

Помимо своего основного достоинства - пуленепробиваемости, ткань получилась очень легкой, пластичной и термостойкой, что делает ее пригодной не только для изготовления бронежилетов, но даже для создания покрытия МКС, способного защитить станцию от мелких метеоритов.

Она также входит в состав композитных корпусов небольших судов, из нее делают канаты, паруса, защитные шлемы, термостойкую одежду и многое другое. О популярности материала говорит то, что ежегодно его производится до 55 млн. тонн.

Kevlar EXO представляет собой синтетический полимерный материал - арамидное волокно. Особая атомарная структура обеспечивает ему невероятную механическую прочность и термостойкость до 500 °C. Свои уникальные характеристика материал сохраняет до пяти лет.