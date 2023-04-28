Windows 10 скоро станет историей

Компания Microsoft предупредила о прекращении выпуска новых крупных обновлений для операционной системы Windows 10, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Windows 10 22H2 станет последней официальной версией этой операционной системы. Компания продолжит выпускать ежемесячные обновления безопасности до конца жизненного цикла этой ОС, но никаких новых функций для пользователей не предвидится.

Microsoft решилась на такой шаг, чтобы заставить пользователей постепенно отказываться от "десятки" в пользу Windows 11, релиз которой состоялся в 2021 году. Известно, что официальная поддержка Windows 10 будет завершена 14 октября 2025 года.

"Windows 10 пока еще жива, но движется навстречу своему концу", - пишется портал PC World.