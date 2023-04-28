SpaceX планирует запустить новую ракету через два месяца после неудачного полета

Билл Нельсон, глава NASA, заявил, что SpaceX собирается осуществить новый запуск всего через два месяца, передает Day.Az со ссылкой на портал Mail.Ru.

Взрыв, по его мнению, не очень пугает компанию. Напомним, Starship начало штормить через несколько минут после старта и ракета самоуничтожилась.

По словам Нельсона, уже сейчас SpaceX имеет на примете несколько кораблей, в том числе и сверхтяжелых. Таков их способ работы: они что-то запускают и если у них что-то не получается, они ищут причину неудачи, исправляют ее и возвращаются.

Глава NASA также рассказал, что они уже связались со SpaceX и ожидают, что вскоре компания снова сможет запустить Starship. Он утверждает, что в компании рассчитывают на проведение повторного запуска уже через два месяца.

Но есть некоторые бюрократические трудности. Осуществление повторного запуска теперь зависит не только от сроков ремонта стартовой площадки и готовности следующей ракеты, но и от продолжительности расследования причин неудачи предыдущего полета. Да и получение лицензии на полет для нового корабля займет какое-то время.

NASA не просто так пристально следит за разработкой и полетами ракеты Starship. Два года назад они выбрали этот корабль для своей программы Human Landing System (HLS), подразумевающей доставку астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны и обратно.

В частности, Starship будет использоваться в миссиях "Артемида-3" и "Артемида-4", а также претендовать на участие в других дорогостоящих полетах.