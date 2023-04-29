Huawei готовит свою версию чат-бота, конкурента ChatGPT

Китайская компания Huawei, судя по всему, планирует создать свою версию чат-бота с искусственным интеллектом, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

Возможное название новой разработки - NetGPT, соответствующая заявка на регистрацию торговой марки была обнаружена на сайте китайского ведомства по патентам и товарным знакам. Известно, что торговая марка Huawei NetGPT относится к классу 9, который включает в себя научные инструменты.

Сейчас заявка находится в списке ожидающих рассмотрения, никаких подробностей о том, для чего будет использоваться эта торговая марка, сайт ведомства не содержит. По названию можно предположить, что Huawei готовит собственного конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI. Это подтверждает сделанное ранее заявление Huawei о том, что она не собирается интегрировать ChatGPT в свои продукты, а сосредоточится на разработке более совершенных технологий искусственного интеллекта. Таким решением может стать NetGPT, которым Huawei в будущем оснастит свои устройства.