Смартфоны iPhone начали постоянно запрашивать пароль Apple ID

Пользователи гаджетов Apple начали массово жаловаться на то, что устройства постоянно запрашивают пароль Apple ID. Как сообщает 9to5Mac, даже после ввода верного пароля система утверждает, что авторизация не удалась, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ошибка заставляет устройства Apple постоянно запрашивать пароль Apple ID. В некоторых случаях пользователи даже выходили из своего Apple ID и не могли снова войти в систему", - говорится в статье.

Один из пользователей сообщил, что у него также пропала подписка на сервисы Apple, из-за чего он не может послушать музыку и посмотреть фильмы. "Почему мой Apple ID случайным образом просит меня ввести пароль? Я не думаю, что это нормально", - посетовал другой юзер.

В настоящее время большинство сообщений о проблемах поступает от пользователей из Бразилии и Японии. По версии журналистов, ошибка в работе сервиса могла затронуть лишь несколько регионов. На странице состояния систем Apple говорится об отсутствии проблем, влияющих на корректную работу Apple ID.