Цукерберг отказался закрывать метавселенную

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что отказывается закрывать проект метавселенной, даже несмотря на то, что подразделение виртуальной и дополненной реальности внутри корпорации потеряло $4 млрд в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сложилось мнение, что мы каким-то образом отходим от концепции метавселенной. Поэтому я просто хочу сразу сказать, что это не так. Мы уже много лет сосредоточены как на искусственном интеллекте, так и на метавселенной, и мы продолжим фокусироваться на обоих сферах", - сообщил Цукерберг инвесторам.

По словам главы технологической компании, создание метавселенной - это долгосрочный проект, а его обоснование остается прежним. "Мы по-прежнему привержены метавселенной", - добавил Цукерберг.

Он заверил, что для разработки технологии, лежащей в основе метавселенной, необходимы и инвестиции в ИИ. Цукерберг заключил, что ИИ - технологическая волна настоящего, а метавселенная - будущего.