Intel в убытке

Выручка американского разработчика электронных устройств Intel в первом квартале (январь - март) 2023 года снизилась на 36%, до $11,7 млрд. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чистый убыток за отчетный период составил $2,8 млрд относительно прибыли $8,1 млрд в январе - марте 2022 года. Зафиксированный убыток оказался самым крупным за всю историю корпорации.

На результаты Intel негативно повлияло падение спроса на персональные компьютеры после всплеска их популярности во время пандемии коронавируса - в первые три месяца 2023 года продажи этих устройств упали почти на 30%.