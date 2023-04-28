Windows 10 осталась без новых функций

В компании Microsoft заявили, что больше не будут выпускать обновления для Windows 10. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители IT-гиганта уточнили, что обновление Windows 10 22H2, которое вышло в октябре 2022 года, окажется последним крупным апдейтом для операционной системы. Таким образом, популярная система останется без новых функций. В корпорации призвали пользователей обновиться до актуальной Windows 11.

При этом в Microsoft пообещали, что будут выпускать для ОС обновления безопасности. Поддержка Windows 10 продлится до 14 октября 2025 года.

Также специалисты корпорации отметили, что если пользователи не могут по определенным причинам перейти на Windows 11, то им стоит установить апдейт 22H2.

Операционная система Windows 10 была выпущена в июле 2015 года. ОС оказалась последней версией Windows, которая поддерживала 32-разрядные процессоры.