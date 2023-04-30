Новая iOS 17 получит долгожданную функцию

Компания Apple разрешит пользователям iPhone установку приложений из альтернативных магазинов с выходом iOS 17. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Apple не намерена внедрять в iOS 17 много новых функций, так как ключевое изменение в системе коснется возможности установки приложений в обход App Store. Как пишет журналист Bloomberg Марк Гурман, это вынужденный шаг для компании в соответствии с новыми европейскими правилами, которые вступят в силу в следующем году.

Закон о цифровых рынках вынуждает Apple разрешить сторонним магазинам приложений присутствовать на iPhone и iPad. Несмотря на то, что Apple намерена соблюдать требования, компания может продолжить сопротивляться этому. Такое поведение обусловлено тем, что Apple неоднократно называла альтернативные магазины приложений угрозой безопасности для пользователей.