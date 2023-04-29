Кнопка переключения режимов в новом iPhone окажется не тем, чем кажется

Смартфоны серии iPhone 15 Pro лишатся переключателя режимов, а новая кнопка получит совершенно другое назначение. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что фирменный переключатель режимов работы iPhone будет заменен на настраиваемую кнопку "Действие", которая также возьмет на себя роль кнопок регулировки громкости при принудительной перезагрузке и iPhone 15 Pro.

"Кнопки увеличения громкости и питания больше не будут использоваться для выключения устройства или его принудительной перезагрузки. Последовательность останется той же, но комбинация будет изменена на "Действие" и кнопку питания", - заявил инсайдер.

Он также утверждает, что кнопка "Действие" заменит кнопку увеличения громкости для фотосъемки в приложении "Камера". Чувствительность к усилию позволит легким нажатием фокусировать камеру, сильным нажатием - фотографировать, а более длительным нажатием - записывать видео.

При этом другие источники заявляют, что Apple столкнулась с техническими трудностями при производстве новых кнопок для iPhone 15 Pro. В связи с этим данная информация может не подтвердиться.

Ожидается, что презентация смартфонов линейки iPhone 15 состоится осенью 2023 года.