Уникальный дрон-спасатель азербайджанских и турецких студентов на TEKNOFEST

Азербайджанские и турецкие студенты вместе разработали уникальный дрон-спасатель, который представлен на фестивале авиации, космоса и технологий - TEKNOFEST в Стамбуле.

Как сказал в субботу корреспонденту Trend студент Энгин Эралп, принимающий участие в фестивале TEKNOFEST, основной идеей в создании этого дрона была помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Турции, передает Day.Az.

"Наше устройство может работать под обломками, образовавшимися в результате землетрясения. Дрон может выполнять поисково-спасательные работы с воздуха. Кроме того, наш дрон может использоваться при стихийных бедствиях, таких как пожар. Мы протестировали это устройство в Кахраманмараше после землетрясения в Турции и в течение шести дней оказывали поддержку поисково-спасательным работам", - добавил он.

Отметим, что с 27 апреля по 1 мая в стамбульском аэропорту Ататюрк в Турции проходит фестиваль авиации, космоса и технологий - TEKNOFEST.

Призовой фонд фестиваля, на котором будет проведен 41 основной конкурс по 102 категориям, составляет более 13 миллионов лир, а также будет оказана финансовая поддержка в размере более 30 миллионов лир.

Согласно информации, на фестивале также будет представлен первый турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar KIZILELMA.

TEKNOFEST проводится на ежегодной основе с 2018 года совместными усилиями фонда T3 и Министерства промышленности и технологий Турции. Активную поддержку начинанию оказывают компании и организации, вносящие вклад в технологическое развитие страны.

В рамках TEKNOFEST проводятся технологические конкурсы, авиационные шоу, концерты, дискуссии на разные темы и много иных интересных мероприятий. Цель фестиваля - привлечь интерес общества, в особенности молодежи к технологиям, повысить осведомленность о современных разработках и достижениях Турции.