Прибыль Samsung рухнула

Samsung зафиксировала рекордное падение операционной прибыли за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете корейской корпорации говорится, что операционная прибыль за первые три месяца года рухнула до 640 миллиардов вон или. Годом ранее операционная прибыль компании составила 14,12 триллиона вон - таким образом, падение составило 95 процентов. Отмечается, что по данному показателя это самый слабый квартал Samsung с 2009 года.

Рекордное падение прибыли связали с эффективностью подразделения, производящего полупроводниковое оборудование - процессоры для смартфонов, компьютеров и других гаджетов. Так, в первом квартале года Samsung отчиталась об убытках подразделения в размере 4,58 триллиона вон - за тот же период прошлого года компания заработала 8,45 триллиона вон.

Специалисты CNBC объяснили, что во время пандемии сложился дефицит полупроводникового оборудования, и партнеры Samsung закупали чипы в огромном количестве, накапливая запасы. В настоящий момент производители гаджетов борются с избыточными запасами компонентов, так как на фоне инфляции спрос на смартфоны и прочую технику упал.

В Samsung ожидают более позитивные итоги второй половины года. "Ожидается, что во втором полугодии спрос постепенно восстановится на фоне прогнозов о снижении уровня товарных запасов у клиентов", - отмечается в отчете корпорации.