В Twitter теперь доступна новая платная подписка

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что в Twitter стала доступна платная подписка для авторов различного контента. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Создатели контента теперь могут включить подписку на свои тексты, фото и видео по всему миру на этой платформе!" - сообщил Маск.

Владелец соцсети подчеркнул, что для активации подписки на iPhone требуется на несколько дней больше, потому что в настоящее время все подписки должны быть одобрены Apple.

В комментариях к посту Маска один из пользователей заявил, что большинство предложений по платной подписке, увиденные им, были "довольно слабыми". При это он указал на то, что с ее появления прошло еще мало времени.