Глава Google пожаловался на потерю контроля над сотрудниками

Издание The Information опубликовало журналистское расследование о настроении сотрудников Google, из которого следует, что нынешний глава компании Сундар Пичаи недоволен возвращением к управлению основателя IT-корпорации Ларри Пейджа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что после того, как Пейджа призвали в Google для подготовки быстрого ответа на презентацию чат-бота Bing от Microsoft, Пичаи потерял контроль над частью руководителей компании. Больше всего управленческих проблем наблюдается в подразделении DeepMind, отвечающим за разработку ИИ. Утверждается, что глава DeepMind теперь лично отчитывается перед основателем Google, минуя Пичаи.

По данным The Information, теперь Пейдж участвует во многих стратегических решениях. Пичаи при этом скучает по работе над продуктами, которая была одним из главных приоритетов Google последние несколько лет.

Часть сотрудников Google считает, что в нынешней ситуации корпорации нужен новый генеральный директор. Пичаи, по их мнению, действует слишком осторожно.

Против критики нынешнего главы IT-гиганта The Information привела несколько цифр. Они показывают, что, несмотря на свою осторожность, Пичаи работает довольно эффективно: с 2015 года, года, когда Пичаи назначили CEO, выручка Google выросла с $75 млрд до $280 млрд, а чистая прибыль увеличилась с $16 млрд до $60 млрд.