Sony реализовала рекордное количество PlayStation 5

Sony отчиталась о 6,3 миллионах единицах отправленных на рынок консолей PlayStation 5 в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно актуальному отчету о доходах, за аналогичный период 2022 года фирма отгрузила около 2 миллионов единиц - более чем в три раза меньше. Таким образом, Sony отправила в продажу за квартал рекордное количество PS5. Суммарно японская компания реализовала 38,4 миллиона штук приставок.

Также за весь 2022 года Sony отгрузила 19,1 миллиона консолей. Это больше, чем компания прогнозировала отправить - 18 миллионов единиц.

При этом журналисты Bloomberg обратили внимание на несоответствие между количеством отгруженных приставок и единицами проданных видеоигр. Доходы корпорации от продажи ПО в целом выросли, но в четвертом квартале 2022 года Sony продала всего 68 миллионов копий игр - в последнем квартале 2021 года фирма реализовала 70,5 миллиона копий.