Нейросеть ChatGPT сравнили c ядерным оружием

Историк, писатель и автор книги "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари высказал мнение, что нейросеть ChatGPT в некотором роде опаснее ядерной бомбы.

Как передает Day.Az, об этом он написал в статье для The Economist.

Писатель отметил, что нейросеть не может самостоятельно создать еще более мощное атомное оружие, однако способна стать автором гораздо более умного искусственного интеллекта (ИИ).

Харари подчеркнул, что ИИ может использоваться для благих целей вроде поиска лекарства от рака или решения экологического кризиса, однако вместе с тем он несет и критическую угрозу для человеческой цивилизации за счет способности самостоятельно создавать уникальные тексты, музыку и изображения.

Ученый также указал на то, что почти вся человеческая культура построена на языке и является совокупностью произведенных человеком артефактов. По его словам, нейросеть, которая умеет генерировать подобные тексты за человека, фактически "взламывает операционную систему нашей цивилизации".