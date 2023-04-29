Новая функция в Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что в Twitter стала доступна платная подписка для авторов контента. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем микроблоге.

"Создатели контента теперь могут включить подписку на свои тексты, фото и видео по всему миру на этой платформе!" - заявил предприниматель.

Маск отметил, что для активации подписки на iPhone требуется на несколько дней больше, так как все подписки должны быть одобрены Apple.