Новое приложение для iOS

Компания Animation.Ai представила новое бесплатное приложение на базе ChatGPT. Оно называется Call Annie и позволяет позвонить и поговорить с виртуальным аватаром бота по имени Энни. Ответы виртуальной девушки будет создавать ИИ, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Судя по всему, система хорошо понимать по-русски, но ответы пока звучат довольно плохо. Также пока есть проблемы со скоростью реакции, каждый ответ бот "обдумывает" несколько секунд. Однако в целом выглядит весьма неплохо.

Зарубежные пользователи уже начали публиковать видеоролики с тестированием Call Annie. При этом установить программу можно только на iOS. Для работы видеосвязи причём потребуется iPhone 12 и более новые модели. Это связано с большой нагрузкой на аппаратную часть смартфона. На более старых моделях возможны только голосовые звонки. Также поддерживаются компьютеры Mac с процессорами Apple серии M под управлением macOS 13 или более поздней версии.