Браузер Firefox избавит пользователей от «надоедливых» баннеров о Cookie-файлах

Компания Mozilla тестирует для браузера Firefox функцию, которая позволит автоматически отклонять баннеры с запросами на разрешение использования Cookie-файлов на сайтах. Об этом сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая функция в Firefox сможет автоматически отказывать сайтам собирать Cookie-файлы. Это также должно помочь пользователям - они перестанут отвлекаться на выскакивающие баннеры, в которых нужно самостоятельно разрешить или отклонить разрешение на использование этих файлов.

Однако также стоит учитывать, что в случае отказа некоторые сайты могут работать некорректно.

Нововведение уже доступно в экспериментальной версии Firefox Nightly. Когда функция появится в стабильной сборке Firefox, не сообщается.