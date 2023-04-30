Nintendo отсудила полмиллиона евро у размещавшего пиратские игры хостинга

Компания Nintendo получит почти полмиллиона евро в качестве компенсации от файлового хостинга за распространение пиратских игр. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Апелляционный суд Парижа признал компанию Dstorage виновной в нарушении авторских прав Nintendo и обязал ее выплатить €467 тыс. в качестве компенсации. Dstorage является оператором файлового хостинга 1fichier, на котором пользователи загружали и скачивали пиратские копии игр Nintendo. Оператор не удалял и не блокировал доступ к такому контенту, несмотря на предупреждения Nintendo.

Nintendo в свою очередь подала иск в суд против Dstorage, требуя прекратить нарушения и возместить ущерб. В мае 2021 года Парижский суд первой инстанции вынес решение в пользу Nintendo, которое теперь было подтверждено апелляционным судом. Dstorage имеет право обжаловать решение суда, но пока неизвестно, будет ли она этим заниматься.

Компания Dstorage известна своим игнорированием запросов правообладателей. В 2018 году ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр ESA сообщила, что 1fichier удалила контент только по 0,59% жалоб. В 2020 году этот показатель упал до 0,12%.