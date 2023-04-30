Valve начала разработку нового VR-шлема

Американская компания Valve начала активную разработку следующей версии VR-шлема для игр. Об этом заявил продюсер компании Грег Кумер, сообщает Game Rant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Могу точно сказать, что в последнее время мы работаем над новым VR-шлемом. Это связано с тем, что Valve имеет большой опыт работы с VR-устройствами и верит в игры с режимом виртуальной реальности", - отметил он.

При этом разработчик не поделился какими-либо деталями устройства. Он также не смог привести какой-либо информации о планируемой дате релиза нового устройства.

"Мы хотим, чтобы VR-игры оставались открытыми для ПК, а не существовали исключительно на конкретной платформе. Мы продолжаем придерживаться этого убеждения", - добавил Кумер.

Предыдущая версия шлема виртуальной реальности от компании, получившая название Index, вышла в 2019 году. Гаджет не пользовался особой популярностью, вскоре после его выхода Valve переключилась на разработку портативной консоли Steam Deck, которая была куда более тепло принята игровым сообществом.