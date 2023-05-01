Определена самая популярная мобильная ОС у поклонников Android

Выпущенная около восьми месяцев назад версия мобильной операционной системы Android 13 от Google установлена только на 12% гаджетов, самой популярной остается Android 11 - у нее около 24% установок. Об этом сообщает издание XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 16% гаджетов имеют установленную Android 12, а почти 24% - вышедшую в 2020 году Android 11", - говорится в статье. При этом в начале 2023 года только около 5% мобильных устройств имели Android 13.

По мнению журналистов, это означает, что значительно больше поклонников Android устанавливали предыдущие версии, чем последнюю доступную.

Отмечается, что когда Android 12 впервые был включен в статистику Google, то сразу попал с коэффициентом в 13,3%. Это было почти через год после того, как версия ОС стала доступна для установки.

Первая бета-версия Android 14 недавно стала доступна для смартфонов Google Pixel и включает в себя несколько улучшений и новых функций. Полноценный релиз намечен на конец 2023 года.