Samsung разработала самый мощный процессор для смартфонов

В сети появились первые результаты тестирования неанонсированного процессора Samsung Exynos 2400, из которых следует, что с ним в некоторых категориях не может состязаться даже чип Apple A16 Bionic. Об этом сообщает издание WccfTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Результатами тестирования Exynos 2400 в бенчмарке Geekbench 5 поделился инсайдер, который выступает в Twitter под ником OreXda. Из его данных следует, что по итогам лучшего прогона новый процессор Samsung набрал 1711 баллов в одноядерном и 6967 баллов в многоядерном режимах. При этом в среднем процессор набирает 1530 и 6210 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Отмечается, что Exynos 2400 на 30% мощнее текущего флагманского процессора от Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2, который используется в серии смартфонов Galaxy S23. Исходя из этого в WccfTech считают, что новый процессор Samsung может оказаться даже мощнее будущего Snapdragon 8 Gen 3.

Не менее примечательно и то, что Exynos 2400 в многоядерном режиме дал фору даже новейшему процессору iPhone 14 Pro Max на базе Apple Bionic A16. Процессор Apple в одноядерном режиме набирает все еще рекордные 1871 балл, а в многоядерном только 5344 балла.

Когда именно Samsung представит процессор Exynos 2400, неизвестно. Однако почти наверняка можно утверждать, что на рынке данный чип дебютирует в начале 2024 года вместе со смартфонами из серии Galaxy S24.