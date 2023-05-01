В Китае появится автоматизированная "интеллектуальная фабрика цифровых людей"

Tencent Cloud представила платформу для производства цифровых людей, которую The Register называется Deepfakes-as-a-Service (DFaaS).

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, Сервису требуется всего три минуты живого видео, 100 произнесенных предложений и 24 часа для создания цифрового человека, при этом стоимость составляет всего 145 долларов.

Цифровые персонажи доступны в полный рост или по пояс, а услуга доступна как на китайском, так и на английском языках. Чен Лэй, генеральный менеджер Tencent Cloud Intelligent Digital Human Products, сказал, что компания надеется построить автоматизированную "интеллектуальную фабрику цифровых людей".

Tencent предлагает пять стилей для своих цифровых людей: три трёхмерных (реалистичный, полуреалистичный и анимационный), а также два двухмерных (реалистичный и анимационный). Цифровых людей можно использовать, например, с набирающими популярность чат-ботами. Местные СМИ также сообщили, что Tencent может использовать эту разработку, чтобы создать цифровых врачей, юристов и других специалистов.