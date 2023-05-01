Почва под Цукербергом пошатнулась

В коллективе Meta происходит моральный кризис и растет недоверие к основателю компании Марку Цукербергу на фоне массовых сокращений. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные заявления сотрудников, передает Day.Az.

В материале отмечается, что компания и ранее сталкивалась с кризисными периодами, однако руководство всегда поддерживало уверенность в ее будущем.

В настоящее время, как стало известно изданию, речь идет о десятках тысяч уволенных работников и непонятных перспективах. Среди сложностей Meta названа низкая окупаемость инвестиций в "метавселенную" и негативное влияние на сферу IT в целом геополитической нестабильности и повышения процентных ставок.

Цукерберг принял решение сокращать расходы в первую очередь за счет увольнения сотрудников, чтобы адаптировать компанию к экономическим реалиям.