Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту самый большой спутник
SpaceX успешно запустила свою мощную ракету Falcon Heavy, отправив три спутника на дальнюю геостационарную орбиту. Событие примечательно тем, что это лишь шестой успешный запуск Falcon Heavy в отличие от ракет Falcon 9, которые запускают регулярно (уже более 200 стартов).
Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде в воскресенье после нескольких дней задержки из-за погодных условий, а также отложенного старта в последнюю минуту 28 апреля. SpaceX не назвала причину.
Воскресная миссия затянулась, но оказалась успешной: три спутника были доставлены, как и планировалось, в течение 13 минут, начиная примерно через 4,5 часа после старта, о чем сообщила SpaceX.
Основной полезной нагрузкой воскресной миссии был ViaSat-3 Americas, широкополосный спутник массой 6400 кг, который будет эксплуатироваться калифорнийской компанией Viasat.
"Viasat-3 является самым мощным в мире спутником и самым большим полностью электрическим спутником, который когда-либо запускался на орбиту", - сказал незадолго до старта инженер SpaceX Аттикус Вадера.
Вторым спутником был Arcturus, корабль связи, который будет эксплуатироваться расположенной в Сан-Франциско компанией Astranis Space Technologies.
"Несмотря на то, что он весит всего 300 кг, мощный спутник связи способен обеспечить пропускную способность до 7,5 Гбит/с для Аляски и окружающего региона", - пишет EverydayAstronaut.com.
Третьей полезной нагрузкой был спутник GS-1, который будет эксплуатироваться расположенной в Вашингтоне компанией Gravity Space. Основная миссия GS-1 заключается в обеспечении связи для приложений Интернета вещей, хотя на орбите он будет выполнять и другие задачи.
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