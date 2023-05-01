Google научила Android «чинить» постоянные вылеты программ

Компания Google анонсировала новую функцию для Android, благодаря которой можно будет решить проблему с постоянными вылетами приложений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь магазин Play Store будет предлагать пользователям обновить приложение при его вылете. Такая возможность будет доступна, если у приложения есть более свежая версия. По заявлениям Google, это поможет решить проблему постоянных вылетов приложений.

Также, как заверяет Google, разработчикам не нужно ничего делать, чтобы включить эту функцию. Нововведение доступно для всех приложений, у которых в Play Store есть свежие версии.

Новая функция уже работает на смартфонах и планшетах под управлением Android 7.0 или более поздних версий.