Компания из США продала миллионы жестких дисков Китаю и была оштрафована

Американская компания Seagate согласилась выплатить штраф в размере $300 млн по решению Министерства торговли США за поставку жестких дисков на сумму более $1,1 млрд китайской компании Huawei в нарушение санкций. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Seagate отправила Huawei 7,4 млн жестких дисков в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года без получения экспортной лицензии. С августа 2020 года для американских компаний ввели правило, ограничивающее продажи фирмам из КНР.

В соответствии с условиями Seagate будет выплачивать штраф ежеквартальными платежами по $15 млн в течение пяти лет, начиная с 31 октября 2023 года.

Huawei впервые была включена в черный список организаций США в мае 2019 года. Seagate продолжила вести бизнес с Huawei, став единственным поставщиком жестких дисков для китайской компании.