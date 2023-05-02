https://news.day.az/hitech/1560617.html Сбой в работе Twitter
Сбой в работе Twitter
Сбои в функционировании Twitter наблюдаются в понедельник в нескольких странах.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его информации, 67% сообщивших о неполадках пользователей соцсети отмечают трудности в работе сайта, 28% испытывают проблемы при входе в аккаунт, еще 5% жалуются на трудности с соединением с сервером. Больше всего жалоб поступает из США, Великобритании и Канады.
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