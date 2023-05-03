Microsoft хочет увеличить долю женщин в сфере кибербезопасности

Корпорация Microsoft утвердила финансирование новой программы по повышению квалификации специалистов по кибербезопасности, которая в первую очередь будет ориентирована на женщин. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Microsoft считает, что в сфере информационной безопасности (ИБ) наблюдается сильный гендерный дисбаланс в пользу мужчин. Сейчас, по данным IT-гиганта, на женщин в этой нише приходится в лучшем случае 25% кадров. Компания хочет профинансировать различные курсы по подготовке ИБ-специалистов, ориентированные на женщин, чтобы решить эту проблему.

IT-гигант будет делать упор на страны Южной Америки и Азии, где недопредставленность женщин в кибербезопасности наиболее выражена. Всего же программа будет охватывать 28 стран, включая Аргентину, Чили, Индонезию и не только.

В Microsoft уже заключили партнерство с такими некоммерческими организациями, как Womcy, Women4Cyber и WiCyS.