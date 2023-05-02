5 способов купить iPhone – и только один гарантированно безопасный

Существует много вариантов, как и где купить новый iPhone. Давайте рассмотрим самые популярные и разберемся, какие из них безопасные, а какие могут обернуться потерей денег.

Покупка по объявлению у частного лица

В интернете вы найдете сотни предложений о продаже как б/у, так и новых iPhone. Несмотря на приятную цену, покупка таких телефонов - всегда риск. Вполне возможно, что кто-то честно продаёт новое устройство, и вы станете обладателем смартфона мечты за смешные деньги. Но как показывает практика, в большинстве случаев вы получите или подделку, или восстановленный аппарат под видом нового. Попасться вам может и "залоченный" iPhone (который работает с sim-картами только одного оператора) или смартфон, собранный из запчастей.

Если вы все же решились на покупку с рук, проверьте гаджет вживую. Нередки случаи, когда покупатель отправлял деньги аферисту и оставался ни с чем. Не стоит верить продавцу, что он "забыл зарядить iPhone", если тот не включился или показал разряженную батарею. Обязательно проверьте по IMEI, не числится ли смартфон в базе украденных.

Заказ из США

Казалось бы, выгоднее всего купить iPhone по хорошей цене в США, на родине Apple. Но есть несколько нюансов. Во-первых, заказать товар с официального сайта Apple вам не удастся, ведь доставка за пределы США не осуществляется. Придется воспользоваться услугами посредников, оплатить услуги курьера или таможенные сборы. Еще один минус - время ожидания заказа. Во-вторых, iPhone 14 для рынка США имеют свои особенности: в них нет слотов для sim-карт, работает только eSIM. Такой вариант точно не каждому подойдет.

Покупка за границей

Вы можете найти iPhone по привлекательной цене в другой стране. Хорошо, если вы окажетесь за границей во время командировки или отпуска, иначе рискуете потратить больше времени и денег, чем если бы покупали телефон в ближайшем магазине.

Главный минус - вы сможете воспользоваться официальной гарантией Apple только в стране первичной продажи. А это дополнительные расходы на поездки, порой в самый неподходящий момент. Либо вы можете отремонтировать платно в соседнем сервисе, но при этом потеряете гарантию.

Стоит помнить и про особенности iPhone, предназначенных для разных стран. В лучшем случае вы получите зарядное устройство с "европейской" вилкой, в худшем - будете иметь проблемы со связью, интернетом или Face Time.

Покупка у "серых" продавцов

Один из популярных, но не всегда безопасных вариантов покупки iPhone. Устройства продают на маркет-плейсах, в интернет-магазинах и на полках магазинов в торговых центрах. Товар чаще всего завезен неофициально из стран, где его цена ниже (к примеру, из США, ОАЭ, Гонконга). Есть риск приобрести восстановленный или разлоченный айфон вместо нового.

Зачастую "серые" продавцы неправомерно присваивают себе статус "официального реселлера". Поэтому перед покупкой стоит проверить как самого продавца, так и гаджет, чтобы узнать, что перед вами - новый оригинальный iPhone, восстановленный девайс или и вовсе подделка. Проверить продавца можно здесь.

Покупка у "официалов"

В магазинах авторизованных реселлеров представлены только оригинальные устройства, актуальные модели и широкий ассортимент аксессуаров. Главный плюс - 12-месячная гарантия и бесплатное сервисное обслуживание. Для клиентов действует система лояльности с приятными бонусами.

Кроме того, вы можете приобрести новый iPhone на выгодных условиях - в рассрочку на 12 и более месяцев. Подробности уточняйте у официальных реселлеров, список размещен на сайте Apple, а также на сайте авторизованного сервисного центра в Азербайджане isupport.az

Как видите, существует много способов обзавестись "яблочным" гаджетом. Однако далеко не все они безопасные или выгодные. Будьте бдительны - не рискуйте всем, соблазнившись небольшой экономией.

Авторизованные реселлеры Apple в Азербайджане: iSpace, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Maxi.az, Myshops, Bytelecom, Soliton, Azercell.