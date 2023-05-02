Apple диверсифицирует производственные мощности

Компания Apple начала собирать смартфоны iPhone 14 в Бразилии - это еще один шаг корпорации из Купертино навстречу диверсификации производства своих гаджетов, которые преимущественно создаются в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Один из читателей блога MacMagazine приобрел голубой iPhone 14 на 128 ГБ в Бразилии и был удивлен увидеть, что устройство было собрано в его стране на фабрике Foxconn Brazil, расположенной в Сан-Паулу. Номер устройства заканчивается символами "BR/A", что подтверждает его сборку в Бразилии.

Однако, судя по всему, пока только базовая модель iPhone 14 производится на территории южноамериканской страны - старшие модели с приставками Pro и Plus импортируют из Китая.

Отмечается, что ранее Apple уже собирала свои смартфоны в Бразилии - например, iPhone 13 и iPhone SE. Такой шаг помогает корпорации сократить свою зависимость от Китая, а также политико-экономических разногласий, возникающих между КНР и США.