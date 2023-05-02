Компания IBM не будет нанимать сотрудников, которых можно заменить ИИ

Американская компания IBM заявила о приостановлении найма новых сотрудников, которых можно будет заменить искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы корпорации Арвинда Кришны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил Кришна, в IBM в настоящее время работают около 26 тыс. сотрудников бэк-офиса, которые не общаются с клиентами. "Я вижу, как 30% этих людей в ближайшие пять лет легко заменит искусственный интеллект и автоматизация", - сообщил глава IBM. По подсчетам Bloomberg, речь идет о сокращении 7,8 тыс. сотрудников компании.

Кришна считает, что простые задачи вроде выдачи сотрудникам справок или перевода из одного отдела в другой будут полностью автоматизированы. Однако некоторые функции отдела кадров вроде оценки продуктивности сотрудников пока останутся за человеком - по крайней мере в ближайшие десять лет.