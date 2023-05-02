Глава Honor раскритиковал Apple

Руководитель Honor пообещал создать операционную систему, которая будет конкурировать с iOS от Apple. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

В разговоре с журналистами глава китайской компании Чжао Мин заявил, что Honor инвестирует в создание смартфонов 10 процентов от своих доходов и заметил, что ни один IT-гигант не вкладывает столько средств в разработку. Также Мин раскритиковал Apple: "Когда речь заходит об Apple, все говорят, что у их устройств плохое оснащение и дизайн, плохая связь, с автономностью все плохо, да еще и рамки вокруг экрана жирные".

Топ-менеджер китайской корпорации подчеркнул, что согласен с этим заявлениями, однако признал, что фирменная операционная система для iPhone очень качественно сделана. "Создание ОС, сравнимой с iOS, позволит Honor догнать и превзойти Apple", - заметил Чжао Мин. По мнению руководителя компании, iOS скрывает все недостатки смартфонов Apple.