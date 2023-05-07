Правительство Индии запретило 13 популярных мессенджеров
Правительство Индии запретило использование 14 мобильных приложений на территории страны, 13 из которых являются мессенджерами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Ani News.
В качестве причины запрета говорится, что приложения в основном использовались на территории союза Джамму и Кашмир для "распространения терроризма и пропаганды". Согласно источникам издания, мессенджеры, попавшие под запрет, использовались террористами в Кашмире для связи со сторонниками.
Под запрет попали IMO, Threema, Crypviser и другие мессенджеры. Представитель правительства в беседе с журналистами отметил, что у этих мобильных приложений нет представительств в Индии, из-за чего отслеживать действия пользователей в них сложно.
Отмечается, что на момент написания новости приложения все еще были доступны в индийских Google Play и App Store. Запрет никак не помешает пользователям, которые уже загрузили приложение, продолжать им пользоваться.
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