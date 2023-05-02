Опубликован тизер продолжения Atomic Heart

Компания Mundfish на Youtube-канале опубликовала тизер нового сюжетного дополнения для своего шутера Atomic Heart, который вышел в феврале этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в тизере продолжения показана "одна из множества удивительных локаций", которую игрокам предстоит посетить.

В описании разработчики отмечают, что на Предприятии 3826 осталось еще много неизведанных мест.

Сюжетное DLC презентуют летом этого года. Подробности неизвестны. Для Atomic Heart запланировано четыре дополнения, которые расширят мир игры и добавят новые сюжетные линии, персонажей, оружие и способности.