https://news.day.az/hitech/1560919.html Опубликован тизер продолжения Atomic Heart - ВИДЕО
Опубликован тизер продолжения Atomic Heart - ВИДЕО
Компания Mundfish на Youtube-канале опубликовала тизер нового сюжетного дополнения для своего шутера Atomic Heart, который вышел в феврале этого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в тизере продолжения показана "одна из множества удивительных локаций", которую игрокам предстоит посетить.
В описании разработчики отмечают, что на Предприятии 3826 осталось еще много неизведанных мест.
Сюжетное DLC презентуют летом этого года. Подробности неизвестны. Для Atomic Heart запланировано четыре дополнения, которые расширят мир игры и добавят новые сюжетные линии, персонажей, оружие и способности.
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