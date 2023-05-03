Названы самые мощные Android-смартфоны апреля

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили апрельский рейтинг производительности Android-смартфонов в нескольких ценовых категориях.

Так, тройку самых мощных флагманских смартфонов возглавили игровой Asus ROG Phone 7 Pro, Oppo FInd X6 Pro и геймерский Nubia Red Magic 8 Pro+, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В списке флагманов также значатся OnePlus 11, Vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11, Meizu 20 Pro и Redmi K60 Pro. При этом все названные устройства работают на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Представители AnTuTu ожидают, что в следующем месяце рейтинг возглавят устройства на чипе MediaTek Dimensity 9200+.

Redmi Note 12 Turbo, iQOO Neo7 SE и Redmi K60E признаны самыми производительными субфлагманами апреля.

В этом списке также оказались OnePlus Ace, Oppo Reno 8 Pro+, Realme GT Neo3, Redmi Note 11T Pro, Redmi K50 и Oppo K10 5G. Отмечается, что 9 из 10 смартфонов работают на чипах MediaTek. Исключением стал Redmi Note 12 Turbo - единственное устройство на базе решения Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.