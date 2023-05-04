В Whatsapp появится новая функция

Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию мессенджера для Windows, в которой появилась возможность смены обоев в чатах. Об этом сообщает издание WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Для изменения фона в чатах, нужно скачать из Microsoft Store версию WhatsApp под номером 2.2316.2.0. После установки нужно перейти в настройки, выбрать пункт "Персонализация" и применить один из 15 доступных цветов обоев.

На текущий момент функция работает со значительными ограничениями. Во-первых, выбранный цвет фона автоматически применяется ко всем чатам. Во-вторых, пока WhatsApp не позволяет использовать в качестве обоев фотографии и другие пользовательские изображения.