Компания Seagate начала продавать жесткие диски с рекордной емкостью свыше 30 ТБ

Американская технологическая компания Seagate начала поставлять некоторым своим корпоративным клиентам новейшие модели жестких дисков с рекордной емкостью свыше 30 ТБ. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Достичь огромной емкости Seagate удалось за счет реализации технологии термомагнитной записи данных. Новые диски поставляются как часть комплексов Corvault для корпоративных дата-центров.

Отмечается, что сейчас клиентам отправляются так называемые квалификационные образцы. Если в ближайшее время в ходе их эксплуатации не выявится больших проблем, модернизированные комплексы Corvault будут признаны реализованными, а выручка от их продаж включится в квартальный отчет Seagate.

Когда диски с технологией термомагнитной записи доберутся до потребительского рынка, не сообщается. Однако известно, что Seagate намерена нарастить их производство в 2024 году, после того как будет представлено второе поколение новой технологии записи данных.