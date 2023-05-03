Американские школы пожаловались на быструю поломку популярных гаджетов Google

Образовательный фонд исследовательской группы по изучению общественных интересов США (US PIRG) опубликовал отчет Chromebook Churn, в котором говорится, что миллионы ноутбуков Chromebook, наводнивших американские школы в последние годы, быстро ломаются, а их ремонт из-за дороговизны деталей становится бессмысленным. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что огромные партии дешевых Chromebook были закуплены школами в 2020 году, когда они из-за пандемии были вынуждены отправлять учеников на дистанционное обучение. Спустя три года выяснилось, что "многие" из этих устройств вышли из строя. По данным US PIRG, удвоение срока службы Chromebook могло бы сэкономить американским налогоплательщикам около $1,8 млрд.

Одна из главных проблем Chromebook заключается в их непригодности к ремонту. В US PIRG выяснили, что к ним почти не продаются запасные детали, а если и продаются, то стоят дорого. Например, замена клавиатуры для Acer Chromebook стоит около $90. При этом покупка нового такого лэптопа обходится в $200.

Отмечается, что многие сервисные центры США закупают новые Chromebook, чтобы потом использовать их в качестве "доноров" для старых устройств. Данный подход сильно приумножает объемы электронного мусора.

Другой большой проблемой является поддержка устройств со стороны Google. Отмечается, что в среднем Chromebook перестают обновляться в течение 4-5 лет после их поступления в школы.