Android научили запускать программы для iPhone

В начале 2023 года разработчик Hikari no Yume создал инструмент под названием touchHLE, который позволяет эмулировать старые приложения iOS на компьютерах. Теперь на базе этого проекта другой энтузиаст разработал эмулятор iOS для Android, сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчик под ником ciciplusplus перенес эмулятор touchHLE на Android, чтобы пользователи могли запускать на этой платформе старые игры и приложения для iPhone. Однако проект работает с некоторыми ограничениями. Эмулятор touchHLE на Android имеет те же недостатки, что и на компьютерах - например, приложения работают только на чипах с архитектурой AArch64. Кроме того, эмулятор был протестирован лишь в игре Super Monkey Ball.

Для запуска этой игры или других приложений потребуется скачать оригинальный установщик программы в формате ".IPA". При этом эмулятор не может полностью имитировать работу iOS. Загрузить сам touchHLE для Android можно на странице разработчика на GitHub.