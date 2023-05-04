Apple признала первый iPad Air устаревшим
Компания Apple пополнила список устаревших гаджетов. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американская корпорация определяет то или иное устройство устаревшим, если с момента прекращения его продаж прошло более семи лет. На основании этого Apple признала устаревшим самый первый iPad Air - девайс первого поколения был выпущен в ноябре 2013 года. Также компания добавила в список винтажных гаджетов монитор Thunderbolt Display.
Планшет iPad Air получил 9,7-дюймовый IPS-дисплей, процессор Apple A7, 1 гигабайт оперативной памяти, от 16 гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 8600 миллиампер-часов. Также аппарат имеет кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID.
Представленный в 2011 году Thunderbolt Display имел 27-дюймовый экран. Монитор был оценен в 999 долларов, девайс сняли с производства в 2016 году.
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