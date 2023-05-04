Samsung готовит недорогой смартфон с флагманской камерой

Несмотря на многочисленные слухи, согласно которым Samsung забросила работу над бюджетным флагманом Galaxy S23 FE, компания может выпустить устройство в 2023 году. Об этом сообщает портал 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, Samsung Galaxy S23 FE получит основную камеру с разрешением 50 Мп, которая использовалась в базовой модели Galaxy S23. Это станет ключевым изменением по сравнению с прошлой моделью серии, Galaxy S21 FE, который имел довольно скромный датчик на 12 Мп.

Согласно более ранним утечкам, за производительность в Samsung Galaxy S23 FE может отвечать чипсет Exynos 2200. Не исключено, что к моменту выхода устройства южнокорейская компания выберет более современный процессор от Qualcomm.

Ожидается, что выход Galaxy S23 FE состоится в 2023 году. По некоторым данным, бюджетный флагман могут представить вскоре после выхода складных Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5, релиз которых ожидается в июле-августе текущего года.