Инсайдеры раскрыли новые детали Samsung Galaxy Z Flip5

Очередное сравнительное изображение Samsung Galaxy Z Flip4 и грядущий Samsung Galaxy Z Flip5, которое опубликовал Ice Universe, сопровождается новой эксклюзивной информацией, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

Проверенный инсайдер заявил, что диагональ внешнего экрана, который имеет нестандартную форму, составит 3,4 дюйма при разрешении 720 х 748 пикселей. Плотность составит 305 пикселей на дюйм.

На новом изображении показан пользовательский интерфейс Samsung Galaxy Z Flip5, виджеты и иконки приложений. Пользователи в комментариях справедливо отмечают, что иконки получили слишком маленькими.

Стив Хеммерстоффер, который ранее опубликовал рендеры устройства, называл такую же диагональ экрана. Смартфон должен получить однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2 и корпус с габаритами 165 х 71,8 х 6,7 мм.