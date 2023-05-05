По инициативе Фонда Гейдара Алиева 7 мая будет проведен "Бакинский Марафон 2023". В этом году ожидается участие до 15 000 атлетов.

Официальным партнером "Бакинского марафона 2023", целью которого является поддержка развития спорта и популяризация здорового образа жизни, является электронный кошелек m10. В рамках корпоративной социальной ответственности m10 в этом году участвует в марафоне с большой командой из 200 бегунов.

В фан-зоне марафона бегуны и гости смогут познакомится с электронным кошельком, развлечься и выигрывать бонусы у стенда m10. m10 также будет мотивировать бегунов, уже преодолевших половину дистанции на 10-м километре.

Бакинский марафон, проводимый под лозунгом "Победи ветер", стартует от Площади Государственного Флага и охватит дистанцию ​​в 21 километр. Наряду с гражданами Азербайджана на марафоне ежегодно принимают участие спортсмены из ряда других стран. Участники марафона в мужской и женской категориях будут бороться за первые 3 места на беговой дорожке. Кроме того, официальный партнер перечислит приз в размере 1000 манатов на баланс m10 занявших 10-е место в женской и мужской категориях.

Ждем вас на "Бакинском марафоне 2023"!