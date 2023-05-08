Перечислены главные провалы Apple

Журналисты издания XDA перечислили пять самых провальных продуктов Apple.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте медиа.

В список вошла золотая версия первых смарт-часов - Apple Watch Edition, которые вышли в 2015 году. По словам журналистов, решение выпустить гаджет с корпусом из настоящего золота по очень высокой цене, который неизбежно устареет через несколько лет, очевидно оказалось не самым лучшим. Представленный в 2013 году iPhone 5c авторы издания также назвали неудачным: несмотря на то, что недорогой девайс был дешевле флагмана iPhone 5s на 100 долларов, телефон провалился в продаже.

В топ главных неудач американской компании специалисты включили компьютер Power Mac G4 Cube. В материале говорится, что девайс был очень ограниченным - он получил мощный процессор, но остался без активного охлаждения. Выпущенный в середине 90-х годов КПК Newton MessagePad, идея которого казалась многообещающей, также провалился в продаже - модель разошлась тиражом всего 200 тысяч экземпляров.