Глава Microsoft Xbox расстроился из-за провала новой игры Redfall

Топ-менеджер Microsoft заведующий игровым подразделение Xbox Фил Спенсер выступил в подкасте Kinda Funny Games, где признался, что чувствует личную ответственность за провал нового эксклюзива для Xbox под названием Redfall, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я расстроен и недоволен собой. Меня ничего так не отягощает, как разочарование сообщества Xbox", - сказал Спенсер.

Топ-менеджер Microsoft также назвал критику, которая обрушилась на Xbox и разработчиков Redfall - студию Arkane - "заслуженным ударом в челюсть". По его словам, крайне плохо то, что разработчики пообещали наличие в игре поддержки 60 FPS, но не сделали этого.

Меж тем, по словам Спенсера, Xbox не опускает руки. По его словам, Arkane уже работает над устранением проблем Redfall. Более того, в будущем Microsoft намерена помогать внутренним студиям в создании игр, если разработчики не будут справляться своими силами. При этом, по словам Спенсера, корпорация не намерена ограничивать творческий потенциал своих партнеров.