Чехия присоединилась к американским Соглашениям Артемиды по исследованию Луны

Чехия подписала предложенные США Соглашения Артемиды по совместному освоению Луны и космического пространства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония прошла в штаб-квартире NASA. В ходе нее Ян Липавски, министр иностранных дел Чешской Республики, официально подписал соглашения в присутствии представителей NASA и Государственного департамента США.

"Я рассматриваю это подписание как историческое событие не только потому, что оно открывает новые возможности для сотрудничества между Чехией и Соединенными Штатами, а также другими партнерами. Это также свидетельствует о нашей приверженности мирному, прозрачному и ответственному подходу к исследованию космоса", - сообщил министр.

При этом ни о каких конкретных планах Чехии по освоению космического пространства заявлено не было. Соглашения Артемиды были предложены администрацией Дональда Трампа и подписаны в 2020 году представителями США, Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, ОАЭ и Японии. Позднее к нему присоединились другие государства, и их общее число вместе с Чехией дошло до 24.

Этот договор во многом основан на Договоре о космосе 1967 года. Основные его положения включают запрет оружия, стремление к обмену информацией и взаимопомощи, а также отказ от присвоения космических ресурсов по образцу колониальных захватов на Земле. По мнению ряда экспертов, для США эти соглашения важны не столько как декларация, сколько как способ создать космическую коалицию, где бы они играли роль неформального лидера.